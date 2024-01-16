В Дніпрі люди з інвалідністю тепер зможуть навчатися на категорію водійського С1

МВС запустило пілот послуги.

Скріншот із відео МВС

В Дніпрі люди з інвалідністю можуть навчатися на категорію водійського С1. Як повідомили у МВС, там запустили пілот послуги.

Теоретична частина підготовки складає 74 години, практична — 58,5 годин. В Автошколі охочі проходитимуть практику на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.

До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату, порушенням функцій слуху та зору, які мають дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.

Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:

Копію паспорта громадянина України.

Копію облікової картки платника податків.

Медичну довідку форма №083/о.

Фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

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