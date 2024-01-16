Пенсіонерам радять відкривати віртуальні картки в банку: для чого це потрібно

Віртуальна картка може знадобитися для процедури ідентифікації.

Пенсіонерам необхідно відкрити віртуальну картку у банку на ім’я особи, яка очікує на отримання виплат. Вона може знадобитися для процедури ідентифікації. Видання «На пенсії» розповіло, як це можна зробити.

Для чого потрібна віртуальна картка

Для реєстрації картки треба пройти процедуру відеоідентифікації. Це може бути виконано співробітником банку, який зробить фотографію з паспортом у власника картки, або самостійно шляхом надсилання сфотографованих документів за посиланням, яке дасть банк. Після завершення реєстрації, пенсіонер може отримати віртуальну картку та передати інформацію про неї до ПФУ.

Слід зазначити, що з рахунку необхідно здійснювати транзакції, щоб на нього нараховувалися гроші. Якщо пенсіонер, який знаходиться на тимчасово окупованій території (ТОТ) захоче отримати фізичну картку, то це можна зробити у відділені банку на підконтрольній Україні території. При цьому будуть потрібні паспорт та ідентифікаційний код.

Як зареєструвати віртуальний рахунок у банку

Щоб зареєструвати віртуальний рахунок, треба отримати код. Він може бути переданий через відеодзвінок по Telegram через додаток банку. Необхідно звернутися за отриманням коду в процесі реєстрації.

Для реєстрації знадобитися пред’явити індивідуальний номер платника податків (ІПН) і один із таких документів:

паспорт;

ID-картку;

закордонний паспорт;

посвідку на постійне проживання;

тимчасове посвідчення на постійне проживання, якщо в графі «Дійсно до» зазначено «безстроково»;

тимчасове посвідчення громадянина України;

військовий квиток;

дипломатичний паспорт.

Якщо людина відмовилась від ІПН, треба надати фото документа, де зазначено про відмову.

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