На українців чекають «гойдалки»: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні

Яку погоду приготувала атмосфера українцям 16 – 19 січня.

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На цьому тижні на українців чекають «погодні гойдалки», адже протягом тижня будуть динамічні синоптичні процеси, буде чергуватися сонячна та хмарна погода, а температурні показники будуть коливатися.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, 16 січня в більшості областей сніг, мокрий сніг, на півдні та сході дощ, у центральних областях місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

Температура у західних та більшості північних областей вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на решті території вночі 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

17 січня переважно без опадів, 18 січня в Україні вночі сніг, мокрий сніг, вдень дощ. Температура 17-18 січня вночі 4-11° морозу, вдень від 1° морозу до 6° тепла.

На дорогах ожеледиця.

19 січня в Україні, вдень крім більшості південних областей, мокрий сніг, подекуди з дощем (вночі на заході країни сніг). Температура у південній частині вночі (вдень і на сході країни) 1-6° тепла, вдень 6-12°; на решті території вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у західних областях вночі 1-6° морозу.

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