Украинцев ожидают «качели»: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Какую погоду приготовила атмосфера украинцам 16 – 19 января.

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На этой неделе украинцев ждут «погодные качели», ведь в течение недели будут динамические синоптические процессы, будет чередоваться солнечная и облачная погода, а температурные показатели будут колебаться.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, 16 января в большинстве областей снег, мокрый снег, на юге и востоке дождь, в центральных областях местами гололедица и налипание мокрого снега.

Температура в западных и большинстве северных областей ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, на остальной территории ночью 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

17 января преимущественно без осадков, 18 января ночью в Украине снег, мокрый снег, днем дождь. Температура 17-18 января ночью 4-11° мороза, днем от 1° мороза до 6° тепла.

На дорогах гололедица.

19 января в Украине, днем кроме большинства южных областей, мокрый снег, местами с дождем (ночью на западе страны снег). Температура в южной части ночью (днем и на востоке страны) 1-6° тепла, днем 6-12°; на остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, в западных областях ночью 1-6° мороза.

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