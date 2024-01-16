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Пенсионерам советуют открывать виртуальные карты в банке: для чего это нужно

10:44, 16 января 2024
Виртуальная карта может потребоваться для процедуры идентификации.
Пенсионерам советуют открывать виртуальные карты в банке: для чего это нужно
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Пенсионерам необходимо открыть виртуальную карточку в банке на имя лица, ожидающего получения выплат. Она может пригодиться для процедуры идентификации. Издание «На пенсии» рассказало, как это можно сделать.

Для чего нужна виртуальная карта

Для регистрации карты необходимо пройти процедуру видеоидентификации. Это может быть выполнено сотрудником банка, который сделает фотографию с паспортом у держателя карты, или самостоятельно путем отправки сфотографированных документов по ссылке, которую даст банк. После завершения регистрации пенсионер может получить виртуальную карточку и передать информацию о ней в ПФУ.

Следует отметить, что со счета необходимо совершать транзакции, чтобы на него начислялись деньги. Если пенсионер, который находится на временно оккупированной территории (ТОТ), захочет получить физическую карточку, то это можно сделать в отделении банка на подконтрольной Украине территории. При этом потребуется паспорт и идентификационный код.

Как зарегистрировать виртуальный счет в банке

Чтобы зарегистрировать виртуальный счёт, нужно получить код. Он может быть передан по видеозвонку по Telegram через приложение банка. Необходимо обратиться за получением кода в процессе регистрации.

Для регистрации потребуется предъявить индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) и один из следующих документов:

  • паспорт;
  • ID-карту;
  • загранпаспорт;
  • вид на постоянное проживание;
  • временное удостоверение на постоянное проживание, если в графе «Действительно в» указано «бессрочно»;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • военный билет;
  • дипломатический паспорт.

Если человек отказался от ИНН, нужно предоставить фото документа, где указано об отказе.

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