Підтвердження факту пошкодження іпотечного майна внаслідок війни: як діє механізм

У Мінреінтеграції розповіли, які зміни відбулися для осіб, яким необхідно підтвердити пошкодження іпотечного майна.

В Україні нешодавно удосконалили механізм підтвердження факту пошкодження іпотечного майна внаслідок війни. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідні змінило до Постанови від 19 квітня 2022 року № 473 вніс Кабмін.

У Мінреінтеграції розповіли, які зміни відбулися для осіб, яким необхідно підтвердити пошкодження іпотечного майна.

Відповідно до постанови, позичальник може звернутися до банку щодо призупинення платежів за іпотечним зобов’язанням, якщо предмет іпотеки було зруйновано або пошкоджено.

Зокрема, йдеться про виплату основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів за договором про споживчий кредит.

У постанові мова йде про житло, що знаходиться на території активних бойових дій або тимчасово окупованій території (ТОТ) і яке було пошкоджене/знищене внаслідок збройної агресії рф.

Раніше підтвердити факт пошкодження майна громадяни мали шляхом отримання витягу з відповідного Державного реєстру, але ця процедура часто затягувалась.

«Змінами передбачається, що тепер факт пошкодження або знищення нерухомого майна підтверджується актом обстеження обʼєкта та/або звітом із технічного обстеження», – пояснили у міністерстві.

У відомстві додали, що зазначені зміни допоможуть полегшити та пришвидшити процес призупинення платежів за іпотечними зобовʼязаннями, де предмет іпотеки було знищено або пошкоджено.

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