Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин определился, как использовать средства для обеспечения информационного суверенитета

На эти цели в Государственном бюджете на 2024 год выделено 56,42 млн грн, получателем бюджетных средств является ГП «Информационное агентство «Ре-информ».

После протокола НАПК у Дениса Шмыгаля начали служебное расследование в отношении председателя Комиссии по азартным играм Ивана Рудого

Кабмин отреагировал служебным расследованием в отношении главы КРАИЛ Ивана Рудого на протокол, который НАПК составил в отношении Дениса Шмыгаля.

Кабмин утвердил Порядок направления военнослужащих для осмотра на состояния алкогольного или наркотического опьянения

Осмотру подлежат военнослужащие и военнообязанные, в отношении которых есть основания полагать, что они исполняют обязанности военной службы или находятся на территории воинских частей в состоянии опьянения, - Кабмин утвердил постановление.

Установка факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной и отсрочка от призыва, – Большая Палата Верховного Суда принялась формировать правовую позицию

Учитывая, что у отца ребенка и ТЦК может возникнуть спор, связанный с доказательством наличия оснований для отсрочки от призыва, по предмету и правовым последствиям этот спор может относиться только к сфере публично-правовых отношений, поэтому в КГС ВС считают, что такой спор не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Кабмин выделил почти 2,5 млрд грн на строительство защитных сооружений из резервного фонда бюджета

Для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений Министерству обороны выделили 2,48 млрд грн.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин определился, как использовать средства для обеспечения информационного суверенитета

08:10, 16 января 2024
На эти цели в Государственном бюджете на 2024 год выделено 56,42 млн грн, получателем бюджетных средств является ГП «Информационное агентство «Ре-информ».
Кабмин определился, как использовать средства для обеспечения информационного суверенитета
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения информационного суверенитета Украины на временно оккупированной территории, а также прилегающих к ней территориях, информирования населения об опасностях взрывоопасных предметов. Напомним, на эти цели в Государственном бюджете на 2024 год выделено 56,42 млн грн.

Следовательно, согласно постановлению Кабмина от 12 января 2024 года №31 получателем бюджетных средств является государственное предприятие «Информационное агентство «Ре-информ», принадлежащее сфере управления Минреинтеграции.

Бюджетные средства направляются на:

  • сбор, обработку, перевод и распространение информации о деятельности органов государственной власти;
  • обеспечение медиа и подписчиков информацией по важнейшим политическим, социальным и другим вопросам;
  • изготовление, выпуск и распространение общественно-политического печатного медиа;
  • создание и распространение информационного продукта в ведущих мировых и отечественных медиа, в Интернете, печатных изданиях, на телевидении и радио, внешних рекламных носителях, на полиграфической и издательской продукции в публичных местах, на транспорте, а также аудиовизуальными медиа;
  • производство и постпроизводство, распространение и демонстрирование рекламы, в том числе социальной;
  • оплату услуг:
  • по переводу с иностранных и на иностранные языки готовой информационной продукции (в том числе статей, книжных изданий, литературных и аудиовизуальных произведений, информационных видеосюжетов);
  • в области формирования и изучения общественного мнения;
  • в сфере подбора, поиска, фиксации и обработки информационных данных и материалов, мониторинга информационного поля;
  • по выработке и доставке информационных стендов и конструкций для размещения в государственных органах, учреждениях и организациях информационных материалов и продукции;
  • по проведению информационно-аналитических исследований и других комплексных мероприятий информационного характера (в частности, разработка стратегии, определение целевой аудитории и уровней удовлетворенности, выбор коммуникационных инструментов);
  • по проведению и организации информационных, коммуникационных кампаний и проектов, публичных мероприятий, в частности международных, всеукраинских конференций, заседаний за круглым столом, панельных дискуссий, стратегических сессий, селекторных совещаний, пресс-конференций, медиа-мостов, телемарафонов, презентаций (в части оплаты услуг по аренде помещений, обеспечение участников необходимыми материалами и других услуг, непосредственно связанных с проведением мероприятий).

Распределение бюджетных средств осуществляется Минреинтеграции в соответствии с представленными предприятием обоснованиями потребности в средствах.

Отметим, что бюджетный запрос министерства свидетельствует, что «Информационное агентство «Ре-информ» имеет 80 штатных единиц, из которых 25 – это руководители, а художественно-производственный персонал – 30 человек.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро