Кабмин определился, как использовать средства для обеспечения информационного суверенитета

На эти цели в Государственном бюджете на 2024 год выделено 56,42 млн грн, получателем бюджетных средств является ГП «Информационное агентство «Ре-информ».

Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения информационного суверенитета Украины на временно оккупированной территории, а также прилегающих к ней территориях, информирования населения об опасностях взрывоопасных предметов. Напомним, на эти цели в Государственном бюджете на 2024 год выделено 56,42 млн грн.

Следовательно, согласно постановлению Кабмина от 12 января 2024 года №31 получателем бюджетных средств является государственное предприятие «Информационное агентство «Ре-информ», принадлежащее сфере управления Минреинтеграции.

Бюджетные средства направляются на:

сбор, обработку, перевод и распространение информации о деятельности органов государственной власти;

обеспечение медиа и подписчиков информацией по важнейшим политическим, социальным и другим вопросам;

изготовление, выпуск и распространение общественно-политического печатного медиа;

создание и распространение информационного продукта в ведущих мировых и отечественных медиа, в Интернете, печатных изданиях, на телевидении и радио, внешних рекламных носителях, на полиграфической и издательской продукции в публичных местах, на транспорте, а также аудиовизуальными медиа;

производство и постпроизводство, распространение и демонстрирование рекламы, в том числе социальной;

оплату услуг:

по переводу с иностранных и на иностранные языки готовой информационной продукции (в том числе статей, книжных изданий, литературных и аудиовизуальных произведений, информационных видеосюжетов);

в области формирования и изучения общественного мнения;

в сфере подбора, поиска, фиксации и обработки информационных данных и материалов, мониторинга информационного поля;

по выработке и доставке информационных стендов и конструкций для размещения в государственных органах, учреждениях и организациях информационных материалов и продукции;

по проведению информационно-аналитических исследований и других комплексных мероприятий информационного характера (в частности, разработка стратегии, определение целевой аудитории и уровней удовлетворенности, выбор коммуникационных инструментов);

по проведению и организации информационных, коммуникационных кампаний и проектов, публичных мероприятий, в частности международных, всеукраинских конференций, заседаний за круглым столом, панельных дискуссий, стратегических сессий, селекторных совещаний, пресс-конференций, медиа-мостов, телемарафонов, презентаций (в части оплаты услуг по аренде помещений, обеспечение участников необходимыми материалами и других услуг, непосредственно связанных с проведением мероприятий).

Распределение бюджетных средств осуществляется Минреинтеграции в соответствии с представленными предприятием обоснованиями потребности в средствах.

Отметим, что бюджетный запрос министерства свидетельствует, что «Информационное агентство «Ре-информ» имеет 80 штатных единиц, из которых 25 – это руководители, а художественно-производственный персонал – 30 человек.

Автор: Наталья Мамченко

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