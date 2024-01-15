Стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации

Правительство внесет новую редакцию законопроекта о мобилизации не в ближайшие дни – речь идет о неделях, отметила замминистра обороны Наталья Калмыкова.

Кабинет Министров может внести новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную Раду в течение нескольких недель. Об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Она подчеркнула, что документ должен пройти определенный путь согласования в правительстве.

По ее словам, такой закон нужен как можно скорее, поскольку это в интересах военных на передовой.

Ее попросили конкретизировать сроки внесения законопроекта в Раду.

"Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель", - ответила Калмыкова.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров.

В Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации.

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