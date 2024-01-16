Змагання відкрите: Дональд Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в Айові

Кокуси (партійні збори) в Айові відкривають у США змагання за висування кандидата на посаду президента.

Фото: REUTERS

Колишній президент США Дональд Трамп переміг у кокусах (партійні збори) Республіканської партії в Айові. Про це повідомляє CNN.

Він вже має 17 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, на якій оберуть єдиного кандидата від партії.

«Це знаменує собою дострокову перемогу в його боротьбі за номінацію від своєї партії», – пише видання.

У більшості штатів вибори відбуваються як завжди: потрібно з'явитися, проголосувати або, в крайньому випадку, відправити бюлетень поштою.

В Айові треба з'явитися особисто. Кокуси - збір громадськості, які відбуваються у церквах, школах, театрах чи звичайних будинках. На них потрібно з'явитися особисто та прийти у певний час. В Айові це 7 вечора.

Коли приходять виборці, представники кожного кандидата оголошують про підтримку свого кандидата і після цього відбувається голосування.

Такі «кокуси» в Айові, тобто партійні збори, беруть початок ще з 1840-х років, а з 1972 року вони відкривають у США змагання за висування кандидата на посаду президента.

Раніше ми писали, що початок праймеріз 2024 року в Сполучених Штатах відзначився випередженням Дональда Трампа над своїми конкурентами в ряді ключових показників популярності серед республіканців.

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