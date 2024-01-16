Іран атакував балістичними ракетами іракське місто Ербіль: вибухи пролунали поблизу консульства США

Є інформація про чотирьох вбитих мирних жителів, серед загиблих – курдський бізнесмен-мультимільйонер Пешрав Дізайї та члени його сім'ї,

Іран завдав ударів балістичними ракетами по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела та іранські державні ЗМІ.

Вартові ісламської революції заявили, що вони атакували об'єкти біля північного іракського міста.

Ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Унаслідок бомбардування аеропорт Ербіля припинив свою роботу. Вибухи також пролунали в районі житлових будинків цивільного населення.

«Балістичні ракети були використані для знищення шпигунських центрів і антиіранських терористичних груп в регіоні пізно ввечері», - йдеться в заяві іранської гвардії.

Раніше Іран іноді завдавав ударів по північному Курдистану Іраку, заявляючи, що цей регіон використовується як плацдарм для іранських сепаратистських угруповань, а також агентів його «ворога» Ізраїлю.

Reuters з посиланням на раду безпеки уряду Курдистану повідомило про чотирьох вбитих мирних жителів і шістьох поранених.

За даними агентства, серед загиблих – курдський бізнесмен-мультимільйонер Пешрав Дізайї та члени його сім'ї, принаймні одна ракета влучила в їхній дім.

Водночас ракетні удари в Іраку не торкнулися жодного об'єкта США, і серед американців немає жертв.

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