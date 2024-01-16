«Якщо у нас закінчиться зброя, ми боротимемося лопатами», — Дмитро Кулеба попередив, що час для схвалення Конгресом допомоги Україні спливає

Час для схвалення Конгресом США пакету військової допомоги Україні спливає. Про це нагадав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і додав, що навіть якщо закінчиться зброя, українці «воюватимуть лопатами». Про це очільник МЗС заявив у інтерв'ю ABC News .
За його словами, підтримка України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО та рф, до якої будуть змушені втрутитися американські війська.
«Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою», — зазначив Кулеба.
Міністр попередив США та їхніх союзників, що перемога рф в Україні стала б сигналом для інших агресивних країн.
«Якщо Захід не може зупинити росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?» — запитав очільник МЗС.
Дмитро Кулеба наголосив, що Україна ніколи не поступиться росії та воюватиме тими засобами, які вона має.
«Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми воюватимемо лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації», - заявив міністр.
Під тиском думки про те, що одного дня Україні доведеться вести переговори з росією, Кулеба виключив будь-які переговори з режимом путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.