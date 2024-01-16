«Якщо у нас закінчиться зброя, ми боротимемося лопатами», — Дмитро Кулеба попередив, що час для схвалення Конгресом допомоги Україні спливає

Очільник МЗС він наголосив, що Україна ніколи не поступиться рф та воюватиме тими засобами, які вона має.

Час для схвалення Конгресом США пакету військової допомоги Україні спливає. Про це нагадав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і додав, що навіть якщо закінчиться зброя, українці «воюватимуть лопатами». Про це очільник МЗС заявив у інтерв'ю ABC News .

За його словами, підтримка України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО та рф, до якої будуть змушені втрутитися американські війська.

«Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою», — зазначив Кулеба.

Міністр попередив США та їхніх союзників, що перемога рф в Україні стала б сигналом для інших агресивних країн.

«Якщо Захід не може зупинити росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?» — запитав очільник МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна ніколи не поступиться росії та воюватиме тими засобами, які вона має.

«Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми воюватимемо лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації», - заявив міністр.

Під тиском думки про те, що одного дня Україні доведеться вести переговори з росією, Кулеба виключив будь-які переговори з режимом путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.

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