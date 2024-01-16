У телемарафоні Крим позначили територією рф: телеканал заявив, що винуватців покарають

Спотворена мапа була показана у слоті телеканалу «Ми-Україна».

У вівторок, 16 січня, в ефірі телемарафону «Єдині новини» під час сюжету про «комунальний колапс у росії» продемонстрували мапу, де Крим позначений територією рф.

Спотворена мапа була показана о 16:06 у слоті телеканалу «Ми-Україна».

Згодом у телеканалі зробили заяву щодо ситуації. Там визнали, що в сюжеті «дійсно була зображена карта росії, на якій помилково позначений український півострів Крим».

«Це груба помилка. Команда визнає свою відповідальність. Ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в ефір визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання», – заявили у телеканалі.

Раніше ми писали, що телемарафон може зазнати змін: розглядають нові формати.

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