В телемарафоне Крым обозначили территорией рф: телеканал заявил, что виновников накажут

Искаженная карта была показана в слоте телеканала «Мы-Украина».

Во вторник, 16 января, в эфире телемарафона «Единые новости» во время сюжета о «коммунальном коллапсе в россии» продемонстрировали карту, где Крым обозначен территорией рф.

Искаженная карта была показана в 16:06 в слоте телеканала «Мы-Украина».

Позже в телеканале сделали заявление о ситуации. Там признали, что в сюжете «действительно была изображена карта россии, на которой ошибочно обозначен украинский полуостров Крым».

«Это грубая ошибка. Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», – заявили в телеканале.

Ранее сообщалось, что телемарафон может измениться: рассматривают новые форматы.

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