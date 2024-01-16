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  1. В мире

Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для обсуждения помощи Украине

21:54, 16 января 2024
Встреча президента США Джо Байдена и лидеров Конгресса может пройти уже 17 января.
Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для обсуждения помощи Украине
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Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для проведения переговоров по законопроекту о предоставлении помощи Украине. Об этом утверждает издание Politico.

Во встрече, которая состоится 17 января, должны принять участие:

лидер большинства в Сенате Чак Шумер;

лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл;

спикер Палаты представителей Майк Джонсон;

лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

В издании добавляют, что на встрече также будут присутствовать руководители ключевых комитетов, в том числе возглавляющие комитеты по ассигнованиям.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что помощь Украине может быть проголосована в ближайшие недели. Об этом он сказал во время специального обращения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе во вторник, 16 января.

«Мы должны быть в состоянии доставить Украине необходимые ресурсы для оружия, которое ей нужно, чтобы иметь возможность достичь тех результатов, которые ей нужны. Для этого требуется мобилизовать двухпартийную поддержку, которую мы имеем как в Палате представителей, так и в Сенате, превратив ее в реальные голоса для денег. Президент Байден абсолютно сосредоточен на этом. Мы стремимся получить это в ближайшие недели. Я продолжаю верить и выражать уверенность в том, что, после многих перипетий и поворотов, мы в конечном итоге добьемся этого», - сказал он

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США продолжаются обсуждения о принятии помощи Украине.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что время для одобрения Конгрессом США пакета военной помощи Украине истекает. Он добавил, что даже если закончится оружие, украинцы будут «воевать лопатами».

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