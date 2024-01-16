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САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении судьи Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара

21:27, 16 января 2024
Судья в октябре прошлого года был разоблачен по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды, отмечают в САП.
САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении судьи Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара
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Во вторник, 16 января, прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении судьи Кропивницкого апелляционного суда, который в октябре прошлого года был разоблачен на просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В САП не называют фамилию судьи, но, по данным СМИ, речь идет о судьях Кропивницкого апелляционного суда Владимире Гончаре.

«На сегодняшний день детективами НАБУ по поручению прокурора открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления», - пишут в ведомстве.

САП напоминает, что в рамках досудебного расследования установлено, что судья по пособничеству другого лица высказал просьбу предоставить и получил через посредника неправомерную выгоду в размере 10,5 тыс. дол. США за назначение по результатам апелляционного рассмотрения дела наказания лицу, которое вызвало ДТП со смертельным исходом, что не связано с реальным лишением свободы.

«Учитывая, что коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменений и назначила виновнику наказания в виде лишения свободы, большую часть средств лица вернули. Во время проведения следственных действий правоохранители по месту жительства посредника обнаружили часть незаконно полученных денежных средств на сумму 450 дол. США.

Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины», - говорится в сообщении.

Ранее собщалось, что Высший совет правосудия 6 ноября 2023 года отстранил от осуществления правосудия судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара. 

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