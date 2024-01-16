САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо судді Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара

Суддю у жовтні минулого року було викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди, зазначають у САП.

У вівторок, 16 січня, прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно судді Кропивницького апеляційного суду, якого у жовтні минулого року було викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба САП.

У САП не називають прізвище судді, але, за даними ЗМІ, мова йде про судді Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара.

«На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення», - пишуть у відомстві.

САП нагадує, що у межах досудового розслідування встановлено, що суддя за пособництва іншої особи висловив прохання надати та одержав через посередника неправомірну вигоду у розмірі 10,5 тис. дол. США за призначення за результатами апеляційного розгляду справи покарання особі, яка спричинила ДТП зі смертельними наслідками, що не пов’язане з реальним позбавленням волі

«Зважаючи на те, що колегія суддів Кропивницького апеляційного суду залишила вирок суду першої інстанції без змін та призначила винуватцю покарання у виді позбавлення волі, більшу частину коштів особи повернули. Під час проведення слідчих дій, правоохоронці за місцем проживання посередника виявили частину незаконно одержаних грошових коштів у сумі 450 дол. США.

Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя 6 листопада 2023 року відсторонила від здійснення правосуддя суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара.

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