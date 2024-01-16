ВАКС обрав запобіжний захід судді з Одещини Олександру Боярському

Вищий антикорупційний суд арештував на два місяці голову Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського.

У вівторок, 16 січня, слідчий суддя ВАКС застосував до судді одного з районних судів Одещини, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 059 800 грн застави. Про це повідомила пресслужба САП.

У САП не називають прізвище судді, але, за даними ЗМІ, мова йде про суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського.

«Строк дії запобіжного заходу – до 15.03.2024. У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки», - сказано у повідомленні.

У САП нагадують, що у межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів США за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місце проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон.

Під час досудового розслідування встановлені факти винесення у 2022-2023 роках понад 1000 рішень по вказаній категорії справ у цьому суді. Крім того, з’ясувалось, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ.

«На сьогодні досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину», - додають у відомстві.

Раніше ми писали, що ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Олександра Боярського.

Додамо, під час засідання ВРП, член Вищої ради правосуддя Роман Маселко подав заяву про самовідвід при розгляді питання стосовно судді Олександра Боярського.

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