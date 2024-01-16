6 годин на явку, інакше — тюрма: у Польщі посилили покарання для ухилянтів на випадок мобілізації

У Польщі ухилянтам від мобілізації загрожує від 3 до 5 років тюрми.

У Польщі почали діяти нові норми призову на випадок мобілізації і під час війни. За новими правилами мобілізований має прибути у військкомат через 6 годин після отримання повістки, інакше його чекає тюрма. Про це повідомило видання Rzechpospilsta.

У виданні уточнюють, що нові норми викладені у розпорядженні Міністра національної оборони від 7 грудня 2023 року, які набули чинності 13 січня 2024 року.

Так, під час мобілізації призовник може отримати повістку з позначкою «на другий день мобілізації» або «НЕГАЙНО». Термін «НЕГАЙНО» означає, що чоловік повинен з’явитися до місця явки, яке вказано в повістці, не пізніше 6 годин з моменту отримання повідомлення про оголошення загальної мобілізації або початок війни.

У документі сказано, що на чоловіків, які під час мобілізації чи війни не з’явиться на цю службу в зазначений день і місце, чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше як 3 роки.

Крім того, особа, яка під час мобілізації або війни постійно ухиляється від проходження військової служби, карається позбавленням волі строком не менше 5 років.

Раніше ми писали, що Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, однак вона має інший варіант.

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