Під час продажу авто через Дію номерні знаки не потрібно здавати до сервісного центру МВС

22:00, 27 листопада 2025
Передавати номерні знаки на зберігання до ТСЦ МВС при такій операції не потрібно — водій сам вирішує їхню долю.
Головний сервісний центр МВС роз’яснив правила користування номерними знаками при онлайн-купівлі та продажу автомобіля через застосунок «Дія». Зокрема, під час онлайн-перереєстрації автовласник сам визначає, що робити з чинним номерним знаком: передати його новому власнику або самостійно знищити.

Передавати номерні знаки на зберігання до ТСЦ МВС при такій операції не потрібно.

Продаж авто через Дію набирає обертів

З початку 2025 року українці оформили через застосунок уже майже 185 тисяч угод про продаж авто, з яких понад 25 тисяч транспортних засобів отримали нові номерні знаки серії DI. Найбільшу частку становлять легкові авто.

Важливо знати, що використовувати номерні знаки, які не закріплені за транспортним засобом, заборонено.

Якщо власник хоче залишити номер на відповідальне зберігання, укладати договір купівлі-продажу потрібно в сервісному центрі МВС, а не онлайн через Дію.

Як укладати онлайн-угоду

Через Дію угоди можуть укладати лише фізичні особи. Під час оформлення покупець обирає:

  • залишити чинний номер або замовити новий номер серії DI;
  • формат свідоцтва про реєстрацію — електронний або пластиковий;
  • відділення Укрпошти для доставки документів.

Нагадаємо, що у застосунку Дія тепер зазначають причину відмови в перереєстрації авто. Раніше для цього потрібно було звертатися до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

