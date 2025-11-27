Во время продажи авто через Дию номерные знаки не нужно сдавать в сервисный центр МВД

Передавать номерные знаки на хранение в ТСЦ МВД при такой операции не требуется — водитель сам решает их судьбу.

Главный сервисный центр МВД разъяснил правила использования номерных знаков при онлайн-покупке и продаже автомобиля через приложение «Дия». В частности, во время онлайн-перерегистрации автовладелец сам определяет, что делать с действующим номерным знаком: передать его новому владельцу или уничтожить самостоятельно.

Передавать номерные знаки на хранение в ТСЦ МВД при такой операции не требуется.

Продажа авто через «Дию» набирает обороты

С начала 2025 года украинцы оформили через приложение уже почти 185 тысяч сделок по продаже авто, из которых более 25 тысяч транспортных средств получили новые номерные знаки серии DI. Большую часть составляют легковые автомобили.

Важно знать, что использовать номерные знаки, которые не закреплены за транспортным средством, запрещено.

Если владелец хочет оставить номер на ответственное хранение, договор купли-продажи нужно заключать в сервисном центре МВД, а не онлайн через «Дию».

Как заключить онлайн-сделку

Через «Дию» сделки могут заключать только физические лица. Во время оформления покупатель выбирает:

оставить действующий номер или заказать новый номер серии DI;

формат свидетельства о регистрации — электронный или пластиковый;

отделение Укрпочты для доставки документов.

Напомним, что в приложении Дия теперь указывают причину отказа в перерегистрации авто. Раньше для этого нужно было обращаться в сервисный центр Министерства внутренних дел.

