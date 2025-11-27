У Чернівцях вчителька назвала учня «скотиною» за вимогу перейти на українську – ситуація на контролі Лубінця

У чернівецькому ліцеї «Оріяна» вчительку відсторонять від класу за образу учня.

У чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна» вчителька географії образила учня 11-Б класу, назвавши його «скотиною» за прохання перейти на українську мову під час розмови. Про це повідомили в представництві Уповноваженого з прав людини в Чернівецькій області.

Обставини інциденту

Ситуація сталася 20 листопада, відео з’явилося в соцмережах 21 листопада. Педагог також є класним керівником цього класу.

Учні колективно звернулися до директора 21 листопада з описом ситуації.

Реакція школи

24 листопада розпочалося службове розслідування. Станом на 25 листопада готується наказ про оголошення догани та відсторонення вчительки від обов’язків класного керівника.

Директорка неодноразово проводила бесіди з педагогинею, але вони не дали результату. Минулого місяця учні просили змінити класного керівника.

Шкільний омбудсман оперативно відреагувала: повідомила адміністрацію, поінформувала учнів про права та сприяла колективному зверненню.

Висновки омбудсмана

Під час моніторингового візиту 25 листопада учні підтвердили систематичний характер поведінки вчительки: образи, грубість, приниження зусиль, ігнорування державної мови.

Це суперечить Конвенції ООН про права дитини (ст. 28, 29) та Закону «Про повну загальну середню освіту» (ст. 22).

Ситуація на контролі омбудсмана України Дмитра Лубінця.

