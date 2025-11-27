  1. В Україні

У Чернівцях вчителька назвала учня «скотиною» за вимогу перейти на українську – ситуація на контролі Лубінця

21:13, 27 листопада 2025
У чернівецькому ліцеї «Оріяна» вчительку відсторонять від класу за образу учня.
У Чернівцях вчителька назвала учня «скотиною» за вимогу перейти на українську – ситуація на контролі Лубінця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна» вчителька географії образила учня 11-Б класу, назвавши його «скотиною» за прохання перейти на українську мову під час розмови. Про це повідомили в представництві Уповноваженого з прав людини в Чернівецькій області.

Обставини інциденту

Ситуація сталася 20 листопада, відео з’явилося в соцмережах 21 листопада. Педагог також є класним керівником цього класу.

Учні колективно звернулися до директора 21 листопада з описом ситуації.

Реакція школи

24 листопада розпочалося службове розслідування. Станом на 25 листопада готується наказ про оголошення догани та відсторонення вчительки від обов’язків класного керівника.

Директорка неодноразово проводила бесіди з педагогинею, але вони не дали результату. Минулого місяця учні просили змінити класного керівника.

Шкільний омбудсман оперативно відреагувала: повідомила адміністрацію, поінформувала учнів про права та сприяла колективному зверненню.

Висновки омбудсмана

Під час моніторингового візиту 25 листопада учні підтвердили систематичний характер поведінки вчительки: образи, грубість, приниження зусиль, ігнорування державної мови.

Це суперечить Конвенції ООН про права дитини (ст. 28, 29) та Закону «Про повну загальну середню освіту» (ст. 22).

Ситуація на контролі омбудсмана України Дмитра Лубінця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Чернівці Дмитро Лубінець школа мова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]