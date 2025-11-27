В Черновцах учительница назвала ученика «скотиной» за требование перейти на украинский язык – ситуация под контролем Лубинца
В черновицком лицее №5 «Орияна» учительница географии оскорбила ученика 11-Б класса, назвав его «скотиной» за просьбу перейти на украинский язык во время разговора. Об этом сообщили в представительстве Уполномоченного по правам человека в Черновицкой области.
Обстоятельства инцидента
Ситуация произошла 20 ноября, видео появилось в соцсетях 21 ноября. Педагог также является классным руководителем этого класса.
Ученики коллективно обратились к директору 21 ноября с описанием ситуации.
Реакция школы
24 ноября началось служебное расследование. По состоянию на 25 ноября готовится приказ об объявлении выговора и отстранении учительницы от обязанностей классного руководителя.
Директор неоднократно проводила беседы с педагогом, но они не дали результата. В прошлом месяце ученики просили сменить классного руководителя.
Школьный омбудсмен оперативно отреагировала: сообщила администрации, проинформировала учеников о правах и способствовала коллективному обращению.
Выводы омбудсмена
Во время мониторингового визита 25 ноября ученики подтвердили систематический характер поведения учительницы: оскорбления, грубость, унижение усилий, игнорирование государственного языка.
Это противоречит Конвенции ООН о правах ребенка (ст. 28, 29) и Закону «О полном общем среднем образовании» (ст. 22).
Ситуация находится под контролем омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.
