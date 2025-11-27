В Україні лише половина населення має місце в укриттях – Ігор Клименко
20:49, 27 листопада 2025
Очільник МВС заявив, що в Україні катастрофічно не вистачає укриттів.
Фото: BBC
В Україні налічується близько 62 тисяч об’єктів укриття, які можуть вмістити лише половину населення країни. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, цитує «Інтерфакс-Україна».
Особливо гостро брак укриттів відчувається в прифронтових регіонах.
Міжнародне партнерство в рамках Коаліції дозволить збільшити кількість захисних споруд, модернізувати наявні та впровадити технологічні рішення.
До ініціативи вже приєдналися Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція та Європейський інвестиційний банк. Формат відкритий для інших партнерів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.