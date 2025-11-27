У Києві добудують веломагістралі на Троєщину і Солом’янку

Про це повідомили в організації U-Cycle.

Київська міська державна адміністрація відреагувала на публічне звернення організації U-Cycle до мера Віталія Кличка, КМДА та Київради з вимогою вирішити п’ять найнагальніших проблем безпечного велоруху столиці. Після звернення в КМДА провели нараду та ухвалили низку конкретних рішень.



Протокол доручень: 13 завдань для розвитку веломережі

7 листопада 2025 року в КМДА відбулася нарада щодо актуальних питань велоінфраструктури. За її результатами затверджено протокол із 13 дорученнями для різних структур міської адміністрації. Мета — прискорити реалізацію велоконцепції Києва, покращити існуючі веломаршрути та розробити нові.

Зокрема, КМДА доручила:

добудувати веломаршрути на Троєщину та Солом’янку;

спроєктувати нові веломагістралі у двох районах.

Протокол підписав заступник голови КМДА з питань самоврядних повноважень Костянтин Усов, який координує роботу Департаменту транспортної інфраструктури.

