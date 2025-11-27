  1. В Украине

В Киеве достроят веломагистрали на Троещину и Соломенку

23:12, 27 ноября 2025
Об этом сообщили в организации U-Cycle.
Киевская городская государственная администрация отреагировала на публичное обращение организации U-Cycle к мэру Виталию Кличко, КГГА и Киевсовету с требованием решить пять наиболее острых проблем безопасного велодвижения столицы. После обращения в КГГА провели совещание и приняли ряд конкретных решений.

Протокол поручений: 13 задач для развития велосети

7 ноября 2025 года в КГГА состоялось совещание по актуальным вопросам велоинфраструктуры. По его итогам был утвержден протокол с 13 поручениями для различных структур городской администрации. Цель — ускорить реализацию велоконцепции Киева, улучшить существующие веломаршруты и разработать новые.

В частности, КГГА поручила:

  • достроить веломаршруты на Троещину и Соломенку;
  • спроектировать новые веломагистрали в двух районах.

Протокол подписал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов, который координирует работу Департамента транспортной инфраструктуры.

