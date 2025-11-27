Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.

З 4 вересня 2025 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності» (№ 4434-ІХ). Цим законом скасовано зупинення строків позовної давності, запроваджене на період карантину та воєнного стану.

Що таке позовна давність і як вона працює

Позовна давність — це строк, у межах якого особа (кредитор) може звернутися до суду, щоб захистити своє цивільне право чи інтерес. За загальним правилом (якщо інше не передбачено законом) — 3 роки з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення права або про порушника.

Окрім «загального» строку, існують і спеціальні: наприклад, 1 рік — для вимог про стягнення штрафу, пені, неустойки; 4 роки — для деяких спеціальних вимог, як-от визнання необґрунтованих активів та їх стягнення державі.

Як війна та карантин «ставили на паузу» строки — і що змінилося

Під час карантинних обмежень у 2020–2023 роках перебіг позовної давності було зупинено. Потім, після початку широкомасштабної війни, на період воєнного стану діяв аналогічний механізм «паузи».

Але закон № 4434-ІХ відкликав відповідний пункт про «воєнну паузу». З 4 вересня 2025 року перебіг давності поновлено — і «заморожені» строки більше не захищають заборгованість автоматично.

Таким чином, якщо заборгованість передається до суду — тепер до уваги буде братися «звичайний» строк давності.

Для багатьох боржників комунальних послуг це означає: не все так просто, як могло здаватися.

Якщо борг виник давно — до карантину чи воєнного стану — і не було звернення до суду чи визнання боргу, то строк давності міг «зупинитися» на кілька років. Але з 4 вересня 2025 року відлік поновлений.

Це означає, що комунальні служби, ОСББ, ЖЕКи та інші кредитори зможуть звернутися до суду з вимогами про стягнення заборгованості, якщо строк давності ще не минув.

Ті, хто розраховував, що війна чи карантин «автоматично» спишуть борги — ризикують. Суд врахує дату, з якої почався рахунок після відновлення давності, і може задовольнити позов.

З юридичної точки зору, списання боргів буде можливе лише в тому разі, якщо строк позовної давності дійсно минув — тобто 3 роки (або відповідний спеціальний строк) з дати, коли кредитор міг довідатися про борг, або з дати поновлення після «паузи», якщо борг виник до зупинки.

Закон не виключає, що для деяких боржників можуть бути «поважні обставини» — наприклад, військова служба, участь в активних бойових діях, тривале переміщення, здоров’я — через які звернення до суду після 4.09.2025 може бути відтерміноване. Суд може задовольнити клопотання про поновлення строку.

Але це — винятки, і розраховувати на них як на масову практику — ризиковано.

Для комунальних служб, ОСББ — це сигнал: тепер варто перевірити старі борги, прорахувати строки, і, за потреби — готувати позови до суду.

Для боржників: якщо є заборгованість — не покладатися на «автоматичне списання». Якщо борг старий — краще перевірити, коли він виник і чи не минув строк давності. Якщо строк майже спливає — можна спробувати домовлятися про реструктуризацію, оплату або компроміс.

Хоча війна і змусила законодавця на декілька років «заморозити» перебіг строків позовної давності — відтепер, з 4 вересня 2025 року, все повернулося до звичного режиму. Це означає, що надії на автоматичне списання комунальних боргів через «форс-мажор» більше немає. Списати борг можна — лише якщо строк давності реально минув.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» у справах щодо комунальних нарахувань суди аналізують не лише дату формування боргу, а й те, чи припинявся перебіг строку через нормативні зміни у 2022–2023 роках. У деяких випадках суди відмовляли у стягненні саме через пропуск позовної давності, в інших — навпаки, визнавали, що строк не сплив, оскільки був призупинений на час воєнного стану.

Автор: Анастасія Гришкова

