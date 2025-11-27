  1. Публікації
  2. / В Україні

Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

19:00, 27 листопада 2025
В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.
Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну
Фото: if.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 4 вересня 2025 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності» (№ 4434-ІХ). Цим законом скасовано зупинення строків позовної давності, запроваджене на період карантину та воєнного стану.

Що таке позовна давність і як вона працює

Позовна давність — це строк, у межах якого особа (кредитор) може звернутися до суду, щоб захистити своє цивільне право чи інтерес. За загальним правилом (якщо інше не передбачено законом) — 3 роки з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення права або про порушника.

Окрім «загального» строку, існують і спеціальні: наприклад, 1 рік — для вимог про стягнення штрафу, пені, неустойки; 4 роки — для деяких спеціальних вимог, як-от визнання необґрунтованих активів та їх стягнення державі.

Як війна та карантин «ставили на паузу» строки — і що змінилося

Під час карантинних обмежень у 2020–2023 роках перебіг позовної давності було зупинено. Потім, після початку широкомасштабної війни, на період воєнного стану діяв аналогічний механізм «паузи».

Але закон № 4434-ІХ відкликав відповідний пункт про «воєнну паузу». З 4 вересня 2025 року перебіг давності поновлено — і «заморожені» строки більше не захищають заборгованість автоматично.

Таким чином, якщо заборгованість передається до суду — тепер до уваги буде братися «звичайний» строк давності.

Для багатьох боржників комунальних послуг це означає: не все так просто, як могло здаватися.

  • Якщо борг виник давно — до карантину чи воєнного стану — і не було звернення до суду чи визнання боргу, то строк давності міг «зупинитися» на кілька років. Але з 4 вересня 2025 року відлік поновлений.
  • Це означає, що комунальні служби, ОСББ, ЖЕКи та інші кредитори зможуть звернутися до суду з вимогами про стягнення заборгованості, якщо строк давності ще не минув.
  • Ті, хто розраховував, що війна чи карантин «автоматично» спишуть борги — ризикують. Суд врахує дату, з якої почався рахунок після відновлення давності, і може задовольнити позов.

З юридичної точки зору, списання боргів буде можливе лише в тому разі, якщо строк позовної давності дійсно минув — тобто 3 роки (або відповідний спеціальний строк) з дати, коли кредитор міг довідатися про борг, або з дати поновлення після «паузи», якщо борг виник до зупинки.

Закон не виключає, що для деяких боржників можуть бути «поважні обставини» — наприклад, військова служба, участь в активних бойових діях, тривале переміщення, здоров’я — через які звернення до суду після 4.09.2025 може бути відтерміноване. Суд може задовольнити клопотання про поновлення строку.

Але це — винятки, і розраховувати на них як на масову практику — ризиковано.

  • Для комунальних служб, ОСББ — це сигнал: тепер варто перевірити старі борги, прорахувати строки, і, за потреби — готувати позови до суду.
  • Для боржників: якщо є заборгованість — не покладатися на «автоматичне списання». Якщо борг старий — краще перевірити, коли він виник і чи не минув строк давності. Якщо строк майже спливає — можна спробувати домовлятися про реструктуризацію, оплату або компроміс.

Хоча війна і змусила законодавця на декілька років «заморозити» перебіг строків позовної давності — відтепер, з 4 вересня 2025 року, все повернулося до звичного режиму. Це означає, що надії на автоматичне списання комунальних боргів через «форс-мажор» більше немає. Списати борг можна — лише якщо строк давності реально минув.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» у справах щодо комунальних нарахувань суди аналізують не лише дату формування боргу, а й те, чи припинявся перебіг строку через нормативні зміни у 2022–2023 роках. У деяких випадках суди відмовляли у стягненні саме через пропуск позовної давності, в інших — навпаки, визнавали, що строк не сплив, оскільки був призупинений на час воєнного стану.

Автор: Анастасія Гришкова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд борг позов війна позовна давність комунальні послуги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]