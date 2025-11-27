Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Фото: if.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 4 сентября 2025 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменения в раздел “Заключительные и переходные положения” Гражданского кодекса Украины относительно возобновления течения исковой давности» (№ 4434-ІХ). Этим законом отменена остановка сроков исковой давности, действовавшая на период карантина и военного положения.

Что такое исковая давность и как она работает

Исковая давность — это срок, в пределах которого лицо (кредитор) может обратиться в суд для защиты своего гражданского права или интереса. По общему правилу (если иное не предусмотрено законом) — 3 года с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении права либо о нарушителе.

Кроме «общего» срока, существуют и специальные: например, 1 год — для требований о взыскании штрафа, пени, неустойки; 4 года — для отдельных требований, таких как признание необоснованных активов и их взыскание в пользу государства.

Как война и карантин «ставили на паузу» сроки — и что изменилось

Во время карантинных ограничений в 2020–2023 годах течение исковой давности было остановлено. Затем, после начала полномасштабной войны, аналогичный механизм «паузы» действовал на период военного положения.

Однако закон № 4434-ІХ отменил соответствующий пункт о «военной паузе». С 4 сентября 2025 года течение давности возобновлено — и «замороженные» сроки больше не защищают задолженность автоматически.

Таким образом, если задолженность передается в суд, теперь будет применяться обычный порядок исчисления сроков давности.

Для многих должников коммунальных услуг это значит: всё не так просто, как могло казаться ранее.

Если долг возник давно — до карантина или военного положения — и не было обращения в суд либо признания долга, то срок давности мог быть приостановлен на несколько лет. Но с 4 сентября 2025 года отсчет вновь продолжается.

Это означает, что коммунальные предприятия, ОСМД, ЖЭКи и другие кредиторы смогут обращаться в суд с требованиями о взыскании задолженности, если срок давности ещё не истёк.

Те, кто надеялся, что война или карантин автоматически «спишут» долги, — рискуют. Суд будет учитывать дату, с которой начался отсчет после возобновления давности, и может удовлетворить иск.

С юридической точки зрения списание долгов возможно только в том случае, если срок исковой давности действительно истёк — то есть 3 года (или соответствующий специальный срок) с даты, когда кредитор мог узнать о долге, либо с даты возобновления после «паузы», если долг возник до приостановки.

Закон не исключает, что для отдельных должников могут существовать «уважительные обстоятельства» — например, военная служба, участие в активных боевых действиях, длительное перемещение, состояние здоровья, — из-за которых обращение в суд после 4.09.2025 может быть отложено. Суд вправе удовлетворить ходатайство о восстановлении срока.

Но такие случаи являются исключением, и полагаться на них как на массовую практику — рискованно.

Для коммунальных предприятий и ОСМД это сигнал: необходимо провести ревизию старых долгов, корректно просчитать сроки и при необходимости готовить иски в суд.

Для должников: при наличии задолженности не стоит надеяться на «автоматическое списание». Если долг старый, лучше проверить дату его возникновения и факт истечения срока давности. Если срок почти истекает, можно попытаться договориться о реструктуризации, оплате или компромиссе.

Хотя война действительно вынудила законодателя на несколько лет «заморозить» течение сроков исковой давности, с 4 сентября 2025 года всё вернулось к обычному режиму. Это значит, что надежд на автоматическое списание коммунальных долгов под предлогом «форс-мажора» больше нет. Долг может быть списан только при фактическом истечении срока давности.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в делах, касающихся коммунальных начислений, суды учитывают не только дату формирования долга, но и факт приостановки срока вследствие нормативных изменений 2022–2023 годов. В одних случаях суды отказывали во взыскании из-за пропуска срока давности, в других — напротив, признавали, что срок не истёк, поскольку был приостановлен на время действия военного положения.

Автор: Анастасия Гришкова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.