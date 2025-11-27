У Києві від ранку і до вечора вимикатимуть світло – в ДТЕК оприлюднили графіки

28 листопада в Києві триватимуть планові відключення світла від 1,5 до 4 годин, максимум — до 21:30.

У п’ятницю, 28 листопада, у Києві продовжать відключати електроенергію за графіками. Про це повідомляє ДТЕК.

Відключення стартують зранку, максимальна тривалість — чотири години.

Графіки по чергах:

Черга 1.1: 07:00–11:00.

Черга 1.2: 07:00–11:00 та 17:30–20:30.

Черга 2.1: 07:00–11:00 та 17:30–20:30.

Черга 2.2: 08:00–11:00 та 17:30–21:30.

Черга 3.1: 10:30–14:30.

Черга 3.2: 10:30–14:30.

Черга 4.1: 10:30–14:30.

Черга 4.2: 10:30–14:30 та 21:00–23:30.

Черга 5.1: 06:00–07:30 та 14:00–18:00.

Черга 5.2: 06:00–07:30 та 14:00–18:00.

Черга 6.1: 06:00–07:30 та 14:00–18:00.

Черга 6.2: 14:00–17:30.

