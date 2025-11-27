  1. В Украине

В Киеве с утра до вечера будут отключать свет – в ДТЭК обнародовали графики

21:35, 27 ноября 2025
28 ноября в Киеве будут продолжаться плановые отключения света от 1,5 до 4 часов, максимум – до 21:30.
В Киеве с утра до вечера будут отключать свет – в ДТЭК обнародовали графики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 28 ноября, в Киеве продолжат отключать электроэнергию по графикам. Об этом сообщает ДТЭК.

Отключения начнутся с утра, максимальная продолжительность — четыре часа.

Графики по очередям:

  • Очередь 1.1: 07:00–11:00.
  • Очередь 1.2: 07:00–11:00 и 17:30–20:30.
  • Очередь 2.1: 07:00–11:00 и 17:30–20:30.
  • Очередь 2.2: 08:00–11:00 и 17:30–21:30.
  • Очередь 3.1: 10:30–14:30.
  • Очередь 3.2: 10:30–14:30.
  • Очередь 4.1: 10:30–14:30.
  • Очередь 4.2: 10:30–14:30 и 21:00–23:30.
  • Очередь 5.1: 06:00–07:30 и 14:00–18:00.
  • Очередь 5.2: 06:00–07:30 и 14:00–18:00.
  • Очередь 6.1: 06:00–07:30 и 14:00–18:00.
  • Очередь 6.2: 14:00–17:30.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев энергетика электроэнергия свет графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

Юридические документы как инструмент преступления: суд оставил в силе приговор за завладение имуществом в особо крупных размерах

Апелляционная палата ВАКС подтвердила, что действия бывшей руководительницы государственного предприятия квалифицируются как мошенничество.

Украинцам с множественным гражданством определят новые правила доступа к государственной службе — законопроект 14230

С введением института множественного гражданства Украина столкнулась с юридической дилеммой: как обеспечить равный доступ к служебным должностям, но не поставить под угрозу национальную безопасность.

Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]