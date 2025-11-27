В Киеве с утра до вечера будут отключать свет – в ДТЭК обнародовали графики

28 ноября в Киеве будут продолжаться плановые отключения света от 1,5 до 4 часов, максимум – до 21:30.

В пятницу, 28 ноября, в Киеве продолжат отключать электроэнергию по графикам. Об этом сообщает ДТЭК.

Отключения начнутся с утра, максимальная продолжительность — четыре часа.

Графики по очередям:

Очередь 1.1: 07:00–11:00.

Очередь 1.2: 07:00–11:00 и 17:30–20:30.

Очередь 2.1: 07:00–11:00 и 17:30–20:30.

Очередь 2.2: 08:00–11:00 и 17:30–21:30.

Очередь 3.1: 10:30–14:30.

Очередь 3.2: 10:30–14:30.

Очередь 4.1: 10:30–14:30.

Очередь 4.2: 10:30–14:30 и 21:00–23:30.

Очередь 5.1: 06:00–07:30 и 14:00–18:00.

Очередь 5.2: 06:00–07:30 и 14:00–18:00.

Очередь 6.1: 06:00–07:30 и 14:00–18:00.

Очередь 6.2: 14:00–17:30.

