У Франції понад 240 жінок звинувачують ексчиновника в додаванні сечогінного в напої на співбесідах

Понад 240 француженок стверджують, що колишній високопосадовець міністерства культури Крістіан Негре протягом дев’яти років додавав сильний заборонений сечогінний препарат у чай чи каву під час співбесід. Про це пише The Guardian з посиланням на свідчення трьох постраждалих.

За їхніми словами, Негре часто пропонував продовжити інтерв’ю на вулиці, далеко від туалетів. Жінки змушені були терпіти сильні позиви, деякі не встигали добігти до туалету або справляли нужду просто неба. Це викликало сором і почуття провалу.

Справа стала відомою у 2018 році після повідомлення про спробу Негре сфотографувати ноги високопоставленої чиновниці. Під час обшуку в його комп’ютері знайшли таблицю «Експерименти» з записами про час введення препарату та реакції жертв.

У 2019 році Негре звільнили з міністерства. Він є фігурантом розслідування за звинуваченнями від наркотичного отруєння до сексуального насильства. Судовий розгляд триває вже шість років.

Адвокатка підозрюваного відмовилася від коментарів. Негре продовжує працювати в приватному секторі.

