Во Франции более 240 женщин обвиняют экс-чиновника в добавлении мочегонного средства в напитки на собеседованиях

Подозреваемый шесть лет ждет суда, дело открыли после попытки сфотографировать ноги чиновницы.

Фото: The Guardian

Более 240 француженок утверждают, что бывший высокопоставленный чиновник министерства культуры Кристиан Негре в течение девяти лет добавлял сильный запрещенный мочегонный препарат в чай или кофе во время собеседований. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на показания трех пострадавших.

По их словам, Негре часто предлагал продолжить интервью на улице, вдали от туалетов. Женщины вынуждены были терпеть сильные позывы, некоторые не успевали добежать до туалета или справляли нужду под открытым небом. Это вызывало стыд и чувство провала.

Дело стало известно в 2018 году после сообщения о попытке Негре сфотографировать ноги высокопоставленной чиновницы. Во время обыска в его компьютере нашли таблицу «Эксперименты» с записями о времени введения препарата и реакции жертв.

В 2019 году Негре уволили из министерства. Он является фигурантом расследования по обвинениям от наркотического отравления до сексуального насилия. Судебное разбирательство длится уже шесть лет.

Адвокат подозреваемого отказалась от комментариев. Негре продолжает работать в частном секторе.

