Во Франции более 240 женщин обвиняют экс-чиновника в добавлении мочегонного средства в напитки на собеседованиях

21:07, 27 ноября 2025
Подозреваемый шесть лет ждет суда, дело открыли после попытки сфотографировать ноги чиновницы.
Фото: The Guardian
Более 240 француженок утверждают, что бывший высокопоставленный чиновник министерства культуры Кристиан Негре в течение девяти лет добавлял сильный запрещенный мочегонный препарат в чай или кофе во время собеседований. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на показания трех пострадавших.

По их словам, Негре часто предлагал продолжить интервью на улице, вдали от туалетов. Женщины вынуждены были терпеть сильные позывы, некоторые не успевали добежать до туалета или справляли нужду под открытым небом. Это вызывало стыд и чувство провала.

Дело стало известно в 2018 году после сообщения о попытке Негре сфотографировать ноги высокопоставленной чиновницы. Во время обыска в его компьютере нашли таблицу «Эксперименты» с записями о времени введения препарата и реакции жертв.

В 2019 году Негре уволили из министерства. Он является фигурантом расследования по обвинениям от наркотического отравления до сексуального насилия. Судебное разбирательство длится уже шесть лет.

Адвокат подозреваемого отказалась от комментариев. Негре продолжает работать в частном секторе.

Франция

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

Юридические документы как инструмент преступления: суд оставил в силе приговор за завладение имуществом в особо крупных размерах

Апелляционная палата ВАКС подтвердила, что действия бывшей руководительницы государственного предприятия квалифицируются как мошенничество.

Украинцам с множественным гражданством определят новые правила доступа к государственной службе — законопроект 14230

С введением института множественного гражданства Украина столкнулась с юридической дилеммой: как обеспечить равный доступ к служебным должностям, но не поставить под угрозу национальную безопасность.

Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

