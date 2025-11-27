Пільги, субсидії, соцвиплати: коли без Акта обстеження не призначать допомогу

У яких випадках для призначення пільг, субсидій та соціальних виплат потрібен Акт обстеження

У Пенсійному фонді нагадали про чинні норми, які визначають випадки, коли для ухвалення рішення щодо включення громадян до Реєстру осіб, що мають право на пільги, призначення житлових субсидій або соціальної допомоги обов’язково оформлюється Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання.

У яких випадках складають Акт обстеження

Для включення до Реєстру пільговиків та надання пільг за фактичним місцем проживання.

Акт потрібен згідно з:

Положенням про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (постанова КМУ №117 від 29.01.2003);

Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу у грошовій формі (постанова КМУ №373 від 17.04.2019).

Для призначення житлової субсидії, зокрема якщо:

- фактично проживаючих у домогосподарстві менше, ніж зареєстрованих та/або задекларованих;

- у житлі відкрито кілька особових рахунків;

- потрібно підтвердити, що житло не здається в оренду;

- для обігріву використовуються електроприлади тощо.

(Постанова КМУ №848 від 21.10.1995).

Для призначення щомісячної допомоги особі, яка здійснює догляд за людиною з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, якщо заявник фактично проживає з підопічним, але має іншу задекларовану адресу. (Постанова КМУ №1192 від 2.08.2000). Для призначення допомоги одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, коли необхідно підтвердити, що житло, яке перебуває у власності члена домогосподарства (у тому числі отримане у спадщину), не здається в оренду. (Постанова КМУ №1751 від 27.12.2001 та постанова КМУ №250 від 24.02.2003).

Як подати заяву

Заява громадянина про проведення обстеження його матеріально-побутових умов або фактичного місця проживання передається органами Пенсійного фонду України виконавчим органам сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військовим адміністраціям.

Довідково

Форма Акта обстеження затверджена наказом Міністерства соціальної політики від 4.07.2022 №190 (зареєстровано в Мін’юсті 15.07.2022 за №794/38130).

