Льготы, субсидии, соцвыплаты: когда без Акта обследования помощь не назначат

В каких случаях для назначения льгот, субсидий и социальных выплат требуется Акт обследования

В Пенсионном фонде напомнили о действующих нормах, которые определяют случаи, когда для принятия решения о включении граждан в Реестр лиц, имеющих право на льготы, назначения жилищных субсидий или социальной помощи обязательно оформляется Акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места проживания.

В каких случаях составляют Акт обследования

Для включения в Реестр льготников и предоставления льгот по фактическому месту проживания.

Акт требуется согласно:

Положению о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы (постановление КМУ №117 от 29.01.2003);

Порядку предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме (постановление КМУ №373 от 17.04.2019).2

Для назначения жилищной субсидии, в частности если:

фактически проживающих в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных и/или задекларированных;

в жилье открыто несколько лицевых счетов;

необходимо подтвердить, что жилье не сдается в аренду;

для обогрева используются электроприборы и т.п.

(Постановление КМУ №848 от 21.10.1995).

Для назначения ежемесячной помощи лицу, которое осуществляет уход за человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, если заявитель фактически проживает с подопечным, но имеет другой задекларированный адрес.

(Постановление КМУ №1192 от 2.08.2000).

Для назначения помощи одиноким матерям и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, когда необходимо подтвердить, что жилье, находящееся в собственности члена домохозяйства (в том числе полученное в наследство), не сдается в аренду.

(Постановление КМУ №1751 от 27.12.2001 и постановление КМУ №250 от 24.02.2003).

Как подать заявление

Заявление гражданина о проведении обследования его материально-бытовых условий или фактического места проживания передается органами Пенсионного фонда Украины исполнительным органам сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или военным администрациям.

Справочно

Форма Акта обследования утверждена приказом Министерства социальной политики от 4.07.2022 №190 (зарегистрировано в Минюсте 15.07.2022 за №794/38130).

