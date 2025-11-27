У Києві чоловік підпалив поштомат «Укрпошти», бо повірив у фейкове «завдання СБУ»

У Києві молодик підпалив поштомат «Укрпошти», вважаючи, що виконує завдання з викриття зрадника.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 21-річному киянину, який підпалив поштомат «Укрпошти». Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Як це сталося

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, слідство встановило, що молодик познайомився онлайн із дівчиною та домовився про зустріч. Пізніше йому зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ. Чоловік заявив, що нібито дівчина є диверсанткою, її затримали спецслужби, а сам підозрюваний потрібен «для допомоги у спецоперації».

Шахрай переконав 21-річного киянина виконати «завдання»:

спочатку спостерігати за відділенням «Укрпошти»;

а потім підпалити розташований поруч поштомат.

Підозрюваний вважав, що його дії допоможуть викрити «зрадника», який начебто працює у відділенні.

