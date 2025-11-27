  1. В Украине

В Киеве мужчина поджег почтомат «Укрпочты», поверив в фейковое «задание СБУ»

22:18, 27 ноября 2025
В Киеве молодой человек поджег почтомат «Укрпочты», считая, что выполняет задачу по разоблачению предателя.
В Киеве мужчина поджег почтомат «Укрпочты», поверив в фейковое «задание СБУ»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 21-летнему киевлянину, который поджег почтомат «Укрпочты». Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Как это произошло

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, следствие установило, что молодой человек познакомился онлайн с девушкой и договорился о встрече. Позже ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником СБУ. Мужчина заявил, что девушка якобы является диверсанткой, ее задержали спецслужбы, а сам подозреваемый нужен «для помощи в спецоперации».

Мошенник убедил 21-летнего киевлянина выполнить «задание»:

  • сначала наблюдать за отделением «Укрпочты»;
  • а затем поджечь расположенный рядом почтомат.

Подозреваемый считал, что его действия помогут «выявить предателя», который якобы работает в отделении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура СБУ Киев война Укрпочта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

Юридические документы как инструмент преступления: суд оставил в силе приговор за завладение имуществом в особо крупных размерах

Апелляционная палата ВАКС подтвердила, что действия бывшей руководительницы государственного предприятия квалифицируются как мошенничество.

Украинцам с множественным гражданством определят новые правила доступа к государственной службе — законопроект 14230

С введением института множественного гражданства Украина столкнулась с юридической дилеммой: как обеспечить равный доступ к служебным должностям, но не поставить под угрозу национальную безопасность.

Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]