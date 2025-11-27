В Киеве мужчина поджег почтомат «Укрпочты», поверив в фейковое «задание СБУ»

В Киеве молодой человек поджег почтомат «Укрпочты», считая, что выполняет задачу по разоблачению предателя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 21-летнему киевлянину, который поджег почтомат «Укрпочты». Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Как это произошло

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, следствие установило, что молодой человек познакомился онлайн с девушкой и договорился о встрече. Позже ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником СБУ. Мужчина заявил, что девушка якобы является диверсанткой, ее задержали спецслужбы, а сам подозреваемый нужен «для помощи в спецоперации».

Мошенник убедил 21-летнего киевлянина выполнить «задание»:

сначала наблюдать за отделением «Укрпочты»;

а затем поджечь расположенный рядом почтомат.

Подозреваемый считал, что его действия помогут «выявить предателя», который якобы работает в отделении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.