НБУ пояснив, чи вигідно зараз вкладати в депозити та ОВДП

В НБУ рекомендують депозити під 13-16% або ОВДП з дохідністю до 18%.

Фото: urkontora.com.ua

Національний банк повідомив, що для захисту гривневих заощаджень від інфляції з початку 2025 року утримує облікову ставку на рівні 15,5%.

Це дозволило банкам пропонувати депозити під 13-16% річних (після оподаткування — 10-12%).

Альтернатива — гривневі ОВДП з дохідністю 12-18% річних без оподаткування доходів.

За прогнозами на 2026 рік інфляція становитиме близько 7% (НБУ) або нижче 10% (аналітичні центри). Такі інструменти забезпечують збереження купівельної спроможності, тому попит на гривневі депозити та ОВДП зростає.

Фото: НБУ

