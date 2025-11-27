НБУ объяснил, выгодно ли сейчас вкладывать в депозиты и ОВГЗ

В НБУ рекомендуют депозиты под 13-16% или ОВГЗ с доходностью до 18%.

Национальный банк сообщил, что для защиты гривневых сбережений от инфляции с начала 2025 года удерживает учетную ставку на уровне 15,5%.

Это позволило банкам предлагать депозиты под 13-16% годовых (после налогообложения — 10-12%).

Альтернатива — гривневые ОВГЗ с доходностью 12-18% годовых без налогообложения доходов.

По прогнозам на 2026 год инфляция составит около 7% (НБУ) или ниже 10% (аналитические центры). Такие инструменты обеспечивают сохранение покупательной способности, поэтому спрос на гривневые депозиты и ОВГЗ растет.

