Українців лякають підробленими листами про заборгованість перед Новою поштою

Українцям розсилають фейкові листи про заборгованість перед Новою поштою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія «Нова пошта» повідомила про нову хвилю фішингових атак — українцям надходять підроблені листи з нібито повідомленнями про заборгованість перед компанією.

У компанії наголошують: такі повідомлення не мають жодного стосунку до «Нової пошти» чи будь-якої компанії групи.

Шахраї використовують логотип компанії, підміняють адресу відправника та залякують вигаданими боргами, щоб спонукати людей відкрити вкладення або перейти за шкідливим посиланням.

Як захиститися від фішингових листів

«Нова пошта» рекомендує дотримуватися кількох правил кібергігієни:

Перевіряйте відправника. Офіційні листи компанії надходять лише з корпоративних доменів. Будьте уважні до підозрілих змін або помилок у написанні.

Не відкривайте підозрілі листи. Не переходьте за лінками та не завантажуйте вкладення від невідомих відправників.

Якщо відкрили підозрілий файл або посилання, якнайшвидше змініть паролі в акаунтах і перевірте активні сесії. Завершіть усі незнайомі підключення.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію для пошти, месенджерів, банківських акаунтів та інших важливих сервісів. Це значно посилює безпеку.

Отримали фейковий лист? Позначте його як спам і видаліть — це допоможе зменшити повторні розсилки та захистить інших користувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.