  1. В Україні

Українців лякають підробленими листами про заборгованість перед Новою поштою

22:54, 27 листопада 2025
Українцям розсилають фейкові листи про заборгованість перед Новою поштою.
Українців лякають підробленими листами про заборгованість перед Новою поштою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія «Нова пошта» повідомила про нову хвилю фішингових атак — українцям надходять підроблені листи з нібито повідомленнями про заборгованість перед компанією.

У компанії наголошують: такі повідомлення не мають жодного стосунку до «Нової пошти» чи будь-якої компанії групи.

Шахраї використовують логотип компанії, підміняють адресу відправника та залякують вигаданими боргами, щоб спонукати людей відкрити вкладення або перейти за шкідливим посиланням.

Як захиститися від фішингових листів

«Нова пошта» рекомендує дотримуватися кількох правил кібергігієни:

 Перевіряйте відправника. Офіційні листи компанії надходять лише з корпоративних доменів. Будьте уважні до підозрілих змін або помилок у написанні.

 Не відкривайте підозрілі листи. Не переходьте за лінками та не завантажуйте вкладення від невідомих відправників.

 Якщо відкрили підозрілий файл або посилання, якнайшвидше змініть паролі в акаунтах і перевірте активні сесії. Завершіть усі незнайомі підключення.

 Увімкніть двофакторну аутентифікацію для пошти, месенджерів, банківських акаунтів та інших важливих сервісів. Це значно посилює безпеку.

 Отримали фейковий лист? Позначте його як спам і видаліть — це допоможе зменшити повторні розсилки та захистить інших користувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

шахрай кіберзлочинність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]