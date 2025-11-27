Украинцев пугают поддельными письмами о задолженности перед Новой почтой

Украинцам рассылают фейковые письма о задолженности перед Новой почтой.

Компания «Новая почта» сообщила о новой волне фишинговых атак — украинцам приходят поддельные письма с якобы уведомлениями о задолженности перед компанией.

В компании подчеркивают: такие сообщения не имеют никакого отношения к «Новой почте» или к какой-либо компании группы.

Мошенники используют логотип компании, подменяют адрес отправителя и пугают вымышленными долгами, чтобы побудить людей открыть вложение или перейти по вредоносной ссылке.

Как защититься от фишинговых писем

«Новая почта» рекомендует придерживаться нескольких правил кибергигиены:

Проверяйте отправителя. Официальные письма компании приходят только с корпоративных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения или ошибки в написании.

Не открывайте подозрительные письма. Не переходите по ссылкам и не загружайте вложения от неизвестных отправителей.

Если вы открыли подозрительный файл или ссылку, как можно быстрее смените пароли в своих аккаунтах и проверьте активные сессии. Завершите все незнакомые подключения.

Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, мессенджеров, банковских аккаунтов и других важных сервисов — это значительно усиливает защиту.

Получили фейковое письмо? Отметьте его как спам и удалите — это поможет снизить повторные рассылки и защитить других пользователей.

