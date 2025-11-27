У Китаї чоловік подав на розлучення після того, як дружина спустила весь сімейний бюджет на стримера

Чоловік подав на розлучення після восьми років шлюбу та вимагає повернути хоча б половину спільного майна.

Фото: SCMP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Сіньян провінції Хенань чоловік на прізвище Лю подав на розлучення після того, як дізнався, що дружина витратила всі сімейні заощадження — 1,16 млн юанів (163 тис. доларів) — переважно на донати невідомому стримеру. Про це повідомляє SCMP.

Подружжя прожило разом вісім років. Лю працював у Чженчжоу, жив скромно, орендував кімнату за 300 юанів на місяць і майже всю зарплату переказував дружині, яка не працювала та виховувала дитину. За кілька років він передав їй 1,16 млн юанів.

Підозри виникли, коли дружина відмовилася показати стан рахунку. Згодом вона зізналася, що грошей немає, а ще оформила кредит на 80 тисяч юанів (11,2 тис. доларів).

670 тисяч юанів (94 тис. доларів) жінка переказала стримеру. Решту суми пояснити не змогла. У чатах вона просила називати її «крихіткою», але стверджує, що офлайн ніколи не зустрічалася з ним.

Лю заявив, що весь цей час економив на всьому, тоді як дружина витрачала його гроші на сторонню людину. Зараз родина залишилася без заощаджень і з боргом.

Чоловік вимагає повернути хоча б половину спільного майна, після чого планує офіційно розірвати шлюб. Стрмінгова платформа розпочала внутрішню перевірку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.