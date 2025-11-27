В Китае мужчина подал на развод после того, как жена потратила весь семейный бюджет на стримера
В городе Синьян провинции Хэнань мужчина по фамилии Лю подал на развод после того, как узнал, что жена потратила все семейные сбережения — 1,16 млн юаней (163 тыс. долларов) — преимущественно на донаты неизвестному стримеру. Об этом сообщает SCMP.
Супруги прожили вместе восемь лет. Лю работал в Чжэнчжоу, жил скромно, снимал комнату за 300 юаней в месяц и почти всю зарплату переводил жене, которая не работала и воспитывала ребенка. За несколько лет он передал ей 1,16 млн юаней.
Подозрения возникли, когда жена отказалась показать состояние счета. Впоследствии она призналась, что денег нет, а еще оформила кредит на 80 тысяч юаней (11,2 тыс. долларов).
670 тысяч юаней (94 тыс. долларов) женщина перевела стримеру. Остальную сумму объяснить не смогла. В чатах она просила называть ее «крошкой», но утверждает, что офлайн никогда не встречалась с ним.
Лю заявил, что все это время экономил на всем, а жена тратила его деньги на постороннего человека. Сейчас семья осталась без сбережений и с долгом.
Мужчина требует вернуть хотя бы половину общего имущества, после чего планирует официально расторгнуть брак. Стриминговая платформа начала внутреннюю проверку.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.