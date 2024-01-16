6 часов в явку, иначе — тюрьма: в Польше усилили наказание для уклоняющихся на случай мобилизации

В Польше уклонистам от мобилизации грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

В Польше начали действовать новые нормы призыва на случай мобилизации во время войны. По новым правилам мобилизованный должен прибыть в военкомат через 6 часов после получения повестки, иначе его ждет тюрьма. Об этом сообщило издание Rzechpospilsta.

В издании уточняют, что новые нормы изложены в распоряжении Министра национальной обороны от 7 декабря 2023 года, вступивших в силу 13 января 2024 года.

Так, во время мобилизации призывник может получить повестку с пометкой «на второй день мобилизации» или «НЕМЕДЛЕННО». Термин «НЕМЕДЛЕННО» означает, что мужчина должен явиться к месту явки, указанному в повестке, не позднее 6 часов с момента получения сообщения об объявлении общей мобилизации или начале войны.

В документе сказано, что мужчин, которые во время мобилизации или войны не явятся на эту службу в указанный день и место, ждет наказания в виде лишения свободы на срок не менее 3 лет.

Кроме того, лицо, которое во время мобилизации или войны постоянно уклоняется от прохождения военной службы, будет наказываться лишением свободы на срок не менее 5 лет.

Ранее сообщалось, что Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, однако она имеет другой вариант.

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