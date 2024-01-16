ВАКС избрал меру пресечения судье из Одесской области Александру Боярскому

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца главу Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского.

Во вторник, 16 января, следственный судья ВАКС применил к судье одного из районных судов Одесщины, которого разоблачили на получении неправомерной выгоды за принятие решения, которое помогло бы избежать мобилизации, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 059 800 грн. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В САП не называют фамилию судьи, но, по данным СМИ, речь идет о судье Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александре Боярском.

«Срок действия меры пресечения – до 15.03.2024. В случае внесения залога на личность будут возложены соответствующие процессуальные обязанности», - говорится в сообщении.

В САП напоминают, что в рамках досудебного расследования установлено, что судья получил 1500 долларов США за обещание принять решение об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение для избежания мобилизации и как основание для выезда за границу.

В ходе досудебного расследования установлены факты вынесения в 2022-2023 годах более чем 1000 решений по указанной категории дел в этом суде. Кроме того, выяснилось, что имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места проживания ребенка на временно оккупированной территории, подделка процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел.

«На сегодняшний день досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления», - добавляют в ведомстве.

Ранее ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Александра Боярского.

Напомним, во время заседания ВСП член Высшего совета правосудия Роман Маселко подал заявление о самоотводе при рассмотрении вопроса относительно судьи Александра Боярского.

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