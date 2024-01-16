Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями

Парламент готовится рассмотреть законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями оказания помощи от США.

Время, потраченное адвокатом на ожидание судебного заседания, является составной частью правовой помощи и подлежит компенсации наравне с другими расходами, - Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд ВС заключил, что ожидание судебное заседание является составной частью юридической помощи, и время, затраченное на ожидание начала заседания адвокатом, подлежит компенсации наравне с другими расходами.

В Украине запускают Единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности, в том числе – распознавание лица

В Украине начнут работать около 50 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе для распознавания лица.

Высший совет правосудия пока решил не рассматривать обращение о давлении на судью во время обыска в Днепровском райсуде Киева

В ВСП решили дождаться объяснений от Государственного бюро расследований, а Оболонский райсуд Киева тем временем поддержал Днепровский райсуд.

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников

Военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по стратегическим отраслям промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, будут бронироваться по новым правилам.

  1. В Украине

ВАКС избрал меру пресечения судье из Одесской области Александру Боярскому

21:12, 16 января 2024
Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца главу Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского.
ВАКС избрал меру пресечения судье из Одесской области Александру Боярскому
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Во вторник, 16 января, следственный судья ВАКС применил к судье одного из районных судов Одесщины, которого разоблачили на получении неправомерной выгоды за принятие решения, которое помогло бы избежать мобилизации, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 059 800 грн. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В САП не называют фамилию судьи, но, по данным СМИ, речь идет о судье Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александре Боярском.

«Срок действия меры пресечения – до 15.03.2024. В случае внесения залога на личность будут возложены соответствующие процессуальные обязанности», - говорится в сообщении.

В САП напоминают, что в рамках досудебного расследования установлено, что судья получил 1500 долларов США за обещание принять решение об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение для избежания мобилизации и как основание для выезда за границу.

В ходе досудебного расследования установлены факты вынесения в 2022-2023 годах более чем 1000 решений по указанной категории дел в этом суде. Кроме того, выяснилось, что имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места проживания ребенка на временно оккупированной территории, подделка процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел.

«На сегодняшний день досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления», - добавляют в ведомстве.

Ранее ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Александра Боярского.

Напомним, во время заседания ВСП член Высшего совета правосудия Роман Маселко подал заявление о самоотводе при рассмотрении вопроса относительно судьи Александра Боярского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро