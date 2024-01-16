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  1. У світі

Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для обговорення допомоги Україні

21:54, 16 січня 2024
Зустріч президента США Джо Байдена та лідерів Конгресу може відбутися вже 17 січня.
Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для обговорення допомоги Україні
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Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для проведення переговорів щодо законопроєкту про надання допомоги Україні. Про це стверджує видання Politico.

У зустрічі, яка має відбутися в 17 січня, повинні прийняти участь:

лідер більшості в Сенаті Чак Шумер;

лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл;

спікер Палати представників Майк Джонсон;

лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

У виданні додають, що на зустрічі також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, які очолюють комітети з асигнувань.

У свою чергу радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що допомога Україні може бути проголосована в найближчі тижні. Про це він сказав під час спеціального звернення на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок, 16 січня.

«Ми маємо бути в змозі доставити Україні необхідні ресурси для зброї, яка їй потрібна, щоб мати можливість досягти тих результатів, які їй потрібні. Для цього треба мобілізувати двопартійну підтримку, яку ми маємо і в Палаті представників, і в Сенаті, перетворивши її на реальні голоси для грошей. Президент Байден абсолютно зосереджений на цьому. Ми прагнемо отримати це найближчими тижнями. Я продовжую вірити й висловлювати впевненість у тому, що після багатьох перипетій і поворотів ми зрештою доб'ємося цього», - сказав він

Раніше ми писали, що у Конгресі США тривають обговорення щодо ухвалення допомоги Україні.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що час для схвалення Конгресом США пакету військової допомоги Україні спливає. Він додав, що навіть якщо закінчиться зброя, українці «воюватимуть лопатами». 

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