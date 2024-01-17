Помощь Украине может быть проголосована Конгрессом США в ближайшие недели, — Джейк Салливан

В Белом доме рассчитывают мобилизовать двухпартийную поддержку в Палате представителей и Сенате, чтобы превратить ее в реальные голоса для денег Украине.

Фото: focus.ua

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Конгресс США может проголосовать за законопроект о помощи Украине в ближайшие недели. Об этом он сказал во время специального обращения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе во вторник, 16 января.

По его словам, США должны быть в состоянии доставить Украине необходимые ресурсы для оружия, чтобы иметь возможность достичь тех результатов, которые нужны стране.

«Для этого требуется мобилизовать двухпартийную поддержку, которую мы имеем как в Палате представителей, так и в Сенате, превратив ее в реальные голоса для денег. Президент Байден абсолютно сосредоточен на этом. Мы стремимся получить это в ближайшие недели. Я продолжаю верить и выражать уверенность в том, что, после многих перипетий и поворотов, мы в конечном итоге добьемся этого», - сказал он.

Напомним, Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для обсуждения помощи Украине.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США продолжаются обсуждения о принятии помощи Украине.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что время для одобрения Конгрессом США пакета военной помощи Украине истекает. Он добавил, что даже если закончится оружие, украинцы будут «воевать лопатами».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.