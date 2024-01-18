Що святкують 18 січня: традиції, прикмети, заборони

18 січня відзначають День технічного обслуговування та День тлумачного словника.

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У четвер, 18 січня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні святкують День технічного обслуговування. Найбільше це свято популярне в США.

Щоб техніка справно працювала, їй необхідне вчасне і правильне обслуговування. Таке особливе свято створили, щоб привернути увагу до важливості виконувати технічне обслуговування.

Також 18 січня День здорової ваги жінок. Свято припадає щороку на четвер третього повного тижня січня.

А ще сьогодні День тлумачного словника.

Віряни вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

Що не можна робити 18 січня:

Цього дня не варто звертатися до суду, тому що програєте справу.

Не можна від цього дня і до Великодня справляти весілля.

Заборонено сваритися, лихословити і переїдати.

У наших предків було кілька прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи літають низько над землею — буде негода;

відлига цього дня вказує на вологе літо і поганий врожай;

сильна заметіль — зима ще затримається;

опівдні з-за хмар виглянуло сонце — чекайте на ранню весну.

Предки вірили, що сни в ніч проти 19 січня є пророчими. Тому обов'язково їх запам'ятайте, але нікому про них не розказуйте.

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