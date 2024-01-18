Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

  1. В Україні

Що святкують 18 січня: традиції, прикмети, заборони

09:22, 18 січня 2024
18 січня відзначають День технічного обслуговування та День тлумачного словника.
Що святкують 18 січня: традиції, прикмети, заборони
Фото: Shutterstock

У четвер, 18 січня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні святкують День технічного обслуговування. Найбільше це свято популярне в США.

Щоб техніка справно працювала, їй необхідне вчасне і правильне обслуговування. Таке особливе свято створили, щоб привернути увагу до важливості виконувати технічне обслуговування.

Також 18 січня День здорової ваги жінок. Свято припадає щороку на четвер третього повного тижня січня. 

А ще сьогодні День тлумачного словника. 

Віряни вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

Що не можна робити 18 січня:

  • Цього дня не варто звертатися до суду, тому що програєте справу.
  • Не можна від цього дня і до Великодня справляти весілля.
  • Заборонено сваритися, лихословити і переїдати.

У наших предків було кілька прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: птахи літають низько над землею — буде негода;
  • відлига цього дня вказує на вологе літо і поганий врожай;
  • сильна заметіль — зима ще затримається;
  • опівдні з-за хмар виглянуло сонце — чекайте на ранню весну.

Предки вірили, що сни в ніч проти 19 січня є пророчими. Тому обов'язково їх запам'ятайте, але нікому про них не розказуйте.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео