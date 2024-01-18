Дрон, долетевший до нефтебазы в Санкт-Петербурге, был украинского производства, — Александр Камышин

Украинский дрон пролетел 1250 километров, прежде чем достичь цели.

Нефтебазу в российском Санкт-Петербурге в ночь на 18 января поразил дрон украинского производства. Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает «Экономическая правда».

Дрон пролетел 1250 километров, прежде чем достичь цели.

«Мы способны производить все: от маленьких FPV-дронов за 350 долларов до того, что сегодня ночью долетело до Санкт-Петербурга. Эта штука пролетела 1250 км сегодня ночью и попала в цель. Теперь мы можем делать их больше. Асимметричная война потребует множество беспилотников. Уверен, что в этом году мы увидим больше таких событий», – отметил Камышин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.