Почему Романа Гринкевича не задержали до объявления его в розыск, – объяснили в ГБР

В ГБР заявили, что не имели законного права на объявление подозрений из-за нехватки доказательств.

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Сын бизнесмена Игоря Гринкевича, Роман, который ранее был объявлен в розыск, не мог быть задержан ранее Государственным бюро расследований из-за отсутствия достаточных доказательств. Об этом рассказала, советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян для Радио Свобода.

Она пояснила, что на момент объявления Романа Гринкевича в розыск, ГБР не имело доказательств против него. И только после получения результатов экспертиз и допроса свидетелей, было объявлено пять подозрений в его адрес.

"ГБР не имело законного права на тот момент, достаточно доказательств для того, чтобы объявлять подозрения. Когда пришли результаты экспертиз, когда были допрошены свидетели, когда было понятно, как это все происходило, именно тогда пять подозрений было объявлено по статьям о мошенничестве, создании и участии в преступной организации в этом уголовном производстве", - сообщила она.

Напомним, художница Соня Морозюк отказалась выходить замуж за скандального Романа Гринкевича, а подарки решила продать в пользу ВСУ.

Накануне ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, одному из крупнейших поставщиков Минобороны и членам преступной организации, которые нанесли госбюджету ущерб на почти миллиард гривен.

Добавим, что Министерство обороны Украины приняло решение расторгнуть последний контракт с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем и одновременно подать заявление в ГБР.

Кроме того, ОГП требует для трех сообщников бизнесмена арест с залогом в 500 миллионов гривен.

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