Растрата почти 2 млн гривен на закупке генераторов: будут судить чиновника КГГА

Чиновника КГГА подозревают в злоупотреблении служебным положением и растрате средств из резервного фонда бюджета столицы.

Источник фото: полиция Киева

Столичные правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника Киевской городской государственной администрации, который, по предварительным данным, растратил около 2 млн гривен под прикрытием закупки генераторов. Об этом сообщает полиция Киева.

Чиновник имел договоренность с предприятием по закупке электрических генераторов по завышенным ценам, используя для этого средства из резервного фонда бюджета столицы. Во время досудебного расследования установлено, что в результате этих действий произошла растрата бюджетных средств на сумму 1 829 166 гривен.

Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В случае признания вины ему грозит от семи до двенадцати лет заключения.

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