В странах ЕС установят лимит на платежи наличными – до 10 тысяч евро, а торговцев предметами роскоши и криптовалютой обяжут проверять клиентов – новые правила

Органы Европейского Союза финализовали новые правила для стран ЕС, которыми ограничат наличные расчеты 10 тысячами евро, будут проверять лиц, которые рассчитываются время от времени наличными на сумму от 3 тысяч евро, а также обяжут лиц, предоставляющих услуги в сфере криптовалют и продажи предметов роскоши делать досье на клиентов.

Максимальный лимит для наличных платежей в ЕС составит 10 000 евро, а субъекты финансового мониторинга должны будут идентифицировать и подтвердить лицо, время от времени осуществляющее операции с наличными на сумму от 3 000 до 10 000 евро.

Совет ЕС и парламент 18 января сообщили, что финализировали соглашение о новом пакете борьбы с отмыванием денег, который направлен на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма.

Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

С новым пакетом все правила, применимые к частному сектору, будут перенесены в новое регулирование, а директива будет касаться организации институциональных систем финансового мониторинга на национальном уровне в государствах-членах ЕС.

Наличные расчеты ограничат

В частности, Совет ЕС и парламент пришли к выводу, что в масштабе всего ЕС необходим максимальный лимит для наличных платежей в размере 10 000 евро, что затруднит отмывание грязных денег преступникам. Государства-члены будут иметь возможность снижать максимальный предел, если захотят.

Кроме того, согласно предварительному соглашению, обязанные лица (то есть, субъекты финансового мониторинга) должны будут идентифицировать и подтвердить личность лица, которое время от времени осуществляет операции с наличными на сумму от 3 000 до 10 000 евро.

Торговцы роскошью и продавцы криптовалют обязаны будут подтверждать клиентов

Обязанные организации, такие как финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия, играют центральную роль в качестве посредников в системе борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.

Соглашение расширяет список субъектов финмониторинга. Новые правила будут охватывать большую часть крипто-сектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности.

Согласно соглашению, CASP должны будут применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро и более. Он добавляет меры по снижению рисков, связанных с транзакциями с автономными кошельками.

Другими секторами, которых касается комплексная проверка клиентов и обязательства по отчетности, будут торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелиры, часовщики и ювелиры. Торговцы роскошными автомобилями, самолетами и яхтами, а также предметами культурного назначения (например, произведениями искусства) также станут обязанными субъектами.

В предварительном соглашении признается, что футбольный сектор представляет собой высокий риск, и расширяется список обязанных лиц до профессиональных футбольных клубов и агентов. Однако, поскольку сектор и его риски сильно различаются, государства-члены будут иметь возможность исключить их из списка, если они представляют низкий риск.

Расширенная комплексная проверка

Совет и Парламент также ввели конкретные усиленные меры комплексной проверки для трансграничных корреспондентских отношений для поставщиков услуг криптоактивов.

Совет и Парламент согласились, что кредитные и финансовые учреждения будут принимать усиленные меры комплексной проверки, когда деловые отношения с очень богатыми (с высоким уровнем собственного капитала) лицами предполагают управление большим количеством активов. Невыполнение этого требования будет считаться отягчающим обстоятельством в режиме санкций.

Финансовая разведка

В каждом государстве-члене ЕС уже создано подразделение финансовой разведки (ПФР) для предотвращения, отчетности и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти ПФР несут ответственность за получение и анализ информации, касающейся отмывания денег и финансирования терроризма, особенно в форме отчетов от обязанных организаций.

Согласно соглашению, подразделения финансовой разведки будут иметь немедленный и прямой доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации , включая налоговую информацию, информацию о средствах и других активах, замороженных в соответствии с целевыми финансовыми санкциями, информацию о переводах средств и криптопереводах, информацию о национальных автомобильных операциях в реестрах транспортных средств, самолетов и плавсредств, таможенные данные, а также к национальным реестрам оружия и вооружений, среди прочего.

ПФР продолжают предоставлять информацию компетентным органам которым поручено бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая органы, выполняющие следственные, прокурорские или судебные функции. В трансграничных делах подразделения финансовой разведки будут более тесно сотрудничать со своими коллегами в государстве-члене ЕС, в котором поступило подозрительное сообщение. Система FIU.net будет модернизирована, чтобы обеспечить быстрое распространение трансграничных отчетов.

Согласно предварительному соглашению, применение основных прав подтверждается как неотъемлемая часть работы ПФР и учитывается при принятии решений.

Соглашение устанавливает прочную основу для ПФР, позволяющую приостанавливать или отказывать в согласии на транзакцию для проведения анализа, оценки подозрений и распространения результатов соответствующим органам для принятия соответствующих мер.

Далее текст соглашения будет доработан и представлен представителям государств-членов в Комитете постоянных представителей и Европейском парламенте на утверждение. В случае одобрения Совету и Парламенту придется официально принять тексты, прежде чем они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.

Автор: Наталья Мамченко

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